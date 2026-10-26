Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και η παραδοσιακή γεωργία μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο, χωρίς η μία δραστηριότητα να εκτοπίζει την άλλη. Αυτή τη δυνατότητα έρχεται να αποδείξει στην πράξη ένα καινοτόμο έργο στο Βίλτσες της επαρχίας Χαέν, στην καρδιά της Ανδαλουσίας.

Η εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου Acesur, σε συνεργασία με την Greening, προχωρά στην εγκατάσταση περισσότερων από 5.150 φωτοβολταϊκών πάνελ ακριβώς πάνω από έναν παραγωγικό ελαιώνα. Στόχος του εγχειρήματος είναι η κάλυψη του 95% των αναγκών ηλεκτρισμού της τοπικής μονάδας τυποποίησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη καλλιέργεια και συγκομιδή του καρπού.

Υπερυψωμένα πάνελ και αποθήκευση ενέργειας

Η τεχνική διάταξη της εγκατάστασης βασίζεται στις αρχές της αγροβολταϊκής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την ίδια έκταση τόσο για παραγωγή ενέργειας όσο και για αγροτική παραγωγή. Ο σταθμός θα διαθέτει ισχύ 3,65 MWp, με τα χιλιάδες πάνελ να τοποθετούνται σε ειδικές κατασκευές σε ύψος άνω των τεσσάρων μέτρων από το έδαφος. Το σημαντικό αυτό ύψος επιτρέπει στα ελαιόδεντρα να αναπτύσσονται φυσιολογικά και στα γεωργικά μηχανήματα να κινούνται ανεμπόδιστα για τη φροντίδα και τη συγκομιδή των ελιών.

Επιπλέον, το έργο ενσωματώνει ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες χωρητικότητας 3 MWh, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ηλιακής παραγωγής και ενισχύοντας την ενεργειακή αυτάρκεια της μονάδας.

Στρατηγική επένδυση για την απανθρακοποίηση

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία από τις πλέον φιλόδοξες εφαρμογές αγροβολταϊκών στη χώρα και υποστηρίζεται οικονομικά με 2,8 εκατομμύρια ευρώ από το Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Η εγκατάσταση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα απανθρακοποίησης που υλοποιεί η Acesur από το 2021, το οποίο περιλαμβάνει συνολικές επενδύσεις ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Θεαματική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Τα πρώτα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δράσεων της εταιρείας είναι ήδη ορατά, καθώς οι ετήσιες εκπομπές ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα στη μονάδα του Βίλτσες υποχώρησαν από 25.400 τόνους το 2021 σε 8.700 τόνους το 2024, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 66%.

Το νέο αγροβολταϊκό σύστημα αναμένεται να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την τάση, περιορίζοντας δραστικά την ανάγκη για εξωτερικές πηγές ενέργειας. Το εγχείρημα αναδεικνύει τελικά ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, όπου η προστασία του κλίματος και η παραγωγή καθαρής ενέργειας δεν απαιτούν τη θυσία της πολύτιμης καλλιεργήσιμης γης.