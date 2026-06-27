Άγριος καυγάς ξέσπασε σε ισπανικό τουριστικό θέρετρο για μια ξαπλώστρα πισίνας, αφήνοντας ένα 13χρονο κορίτσι γεμάτο αίματα και με σπασμένη μύτη.

Σύμφωνα με το newyorkpost τουρίστες εθεάθησαν να τραβούν μαλλιά και να παλεύουν στο ξενοδοχείο Santa Susanna στην Καταλονία.

Δείτε το βίντεο:

Όλα ξεκίνησαν όταν το 13χρονο κορίτσι από τη Βρετανία κάθισε σε μια ξαπλώστρα, «μην έχοντας ιδέα ότι την χρησιμοποιούσε ήδη μια άλλη οικογένεια», όπως δήλωσε ένας μάρτυρας.

Τότε ένας άνδρας εξαπέλυσε μια σειρά από χτυπήματα εναντίον του κοριτσιού, ενώ ένας άλλος της τραβούσε τα μαλλιά.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν και άλλοι άνθρωποι που βρίσκονταν τριγύρω.

Σύμφωνα με όσα είπε μάρτυρας που βρισκόταν μπροστά στο συμβάν ο άνδρας «Δεν είπε ούτε λέξη, απλώς όρμησε. Ήταν απίστευτο, εντελώς αποκρουστικό. Πώς μπορεί ένας ενήλικος άνδρας να φέρεται έτσι σε οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα παιδί;»

«Το κορίτσι απομακρύνθηκε με το αίμα να τρέχει ποτάμι από τη μύτη του. Γυναίκες ούρλιαζαν στα παιδιά τους να βγουν από την πισίνα», πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Το έφηβο κορίτσι έμεινε αιμόφυρτο με κάταγμα στη μύτη, ενώ άλλοι υπέστησαν αμυχές και μαυρισμένα μάτια κατά τη διάρκεια του άγριου σκηνικού.

Το προσωπικό βοήθησε να σταματήσει ο καυγάς και κάλεσε την αστυνομία, χωρίς ωστόσο οι αρχές να προβούν σε συλλήψεις.