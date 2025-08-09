«Είναι υπό έλεγχο» η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας, στη νότια Ισπανία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το οποίο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 2024, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο επί του παρόντος αλλά δεν έχει σβήσει», εξήγησαν οι πυροσβέστες, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 9 το βράδυ σε αυτό το αρχιτεκτονικό κόσμημα ηλικίας πολλών αιώνων.