Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ με το ακροδεξιό κόμμα «Vox» βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στο να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση της Ισπανίας.

Ενόψει των εκλογών της Κυριακής, ο Αμπασκάλ έχει διαμορφώσει την προεκλογική του εκστρατεία γύρω από αυτό που παρουσιάζει ως μια «υπαρξιακή» απειλή για τη χώρα: τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Σε συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 50χρονος πολιτικός έχει χαρακτηρίσει τον Σάντσεθ από προδότη μέχρι «σημαιοφόρο» του Μαρόκου, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι απέτυχε να υπερασπιστεί την Ισπανία από τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο.

«Αυτές είναι έκτακτες εκλογές, διακυβεύεται η ύπαρξή μας, η αξιοπρέπειά μας και η ενότητα του έθνους», δήλωσε ο Αμπασκάλ σε συγκέντρωση στη βορειοανατολική περιφέρεια της Αραγονίας.

Σημειώνεται ότι από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία (1975–1978) και έπειτα, η χώρα δεν έχει εκλέξει ποτέ ακροδεξιό πρωθυπουργό, ούτε έχει συμμετάσχει ακροδεξιό κόμμα σε εθνική κυβέρνηση. Η τελευταία φορά που η χώρα είχε ακροδεξιά διακυβέρνηση ήταν η δικτατορία του Φρανθίσκο Φράνκο, η οποία διήρκεσε 36 χρόνια (1939–1975) και έληξε με τον θάνατό του τον Νοέμβριο του 1975.

Ποιος είναι ο Σαντιάγο Αμπασκάλ;

Γιος και εγγονός πολιτικών του Λαϊκού Κόμματος, ο Αμπασκάλ μεγάλωσε στη βασκική πόλη Αμούριο, στο αποκορύφωμα της βίας της ΕΤΑ, μιας αυτονομιστικής οργάνωσης που σκότωσε περισσότερους από 850 ανθρώπους στην Ισπανία σε διάστημα μισού αιώνα.

Η οργάνωση είχε ρίξει βόμβες μολότοφ στο κατάστημα ρούχων που διατηρούσε ο πατέρας του, είχε γράψει απειλητικά συνθήματα με σπρέι πάνω στα άλογά τους και το 1999 έκαψε ολοσχερώς το κατάστημα. Η οικογένεια του το ξαναέχτισε με αλεξίσφαιρα τζάμια.

Πατέρας πέντε παιδιών, ο Αμπασκάλ έχει δηλώσει ότι αφηγείται στα παιδιά του την ιστορία διώξεων και αντίστασης της οικογένειάς του, επειδή πιστεύει ότι αυτό θα χτίσει τον χαρακτήρα τους.

Επί χρόνια, συγκεντρώνει υποστηρικτές δίπλα σε μνημεία μεγάλων μορφών όπως ο Βησιγότθος ηγεμόνας Πελάγιο και ο Βάσκος ναύαρχος Μπλας ντε Λέθο, οι οποίοι υπερασπίστηκαν την Ισπανία απέναντι σε ξένους εισβολείς.

«Το Vox και ο Αμπασκάλ έχουν προωθήσει ένα αφήγημα Δαβίδ και Γολιάθ, στο οποίο ο Δαβίδ είναι το πολιορκημένο ισπανικό έθνος και οι Γολιάθ είναι οι ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις», έγραψε το 2019 ο Κάρλος Κόντε Σολάρες, καθηγητής Ιστορίας και Ισπανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νορθάμπρια.

Έκτοτε, το αφήγημα αυτό έχει μετατοπιστεί, με το μανιφέστο του Vox να εστιάζει στην προτεραιότητα των Ισπανών πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, στην απέλαση μεταναστών που θεωρεί απειλή για τον ισπανικό πολιτισμό, στην ενίσχυση των συνόρων και στη μείωση της κρατικής ρύθμισης. «Εξακολουθεί να υπάρχει ένα αφήγημα ευαλωτότητας και αντίστασης, αλλά η έμφασή του είναι πλέον κοινωνικοοικονομική και όχι εδαφική», δήλωσε ο Σολάρες στο Reuters. «Εκπροσωπεί τους απλούς Ισπανούς που υφίστανται τις συνέπειες μιας πολύ ευρύτερης διαδικασίας θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής παρακμής».

«Στο δικό μου έδαφος»

Οι δημοσκοπήσεις εκτιμούν ότι το Vox θα συγκεντρώσει περίπου 17-18% των ψήφων στις εκλογές της Κυριακής, προσφέροντας μια πιθανή οδό προς την εθνική διακυβέρνηση μέσω συνασπισμού με το PP, το οποίο καταγράφει ποσοστά γύρω στο 30-31%.

Το κατά πόσον αυτό θα αρκεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας, η οποία απαιτεί 176 έδρες στο 350μελές Κογκρέσο της Ισπανίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή των ψήφων στις μικρότερες επαρχίες, όπου το εκλογικό σύστημα της Ισπανίας, η μέθοδος Ντ’ Οντ (D’Hondt), ευνοεί τα μεγάλα κόμματα.

Σημαδεμένος από το 2023, όταν η απώλεια περίπου 600.000 ψήφων σε οριακές επαρχίες κόστισε στο κόμμα το ένα τρίτο των εδρών του, ο Αμπασκάλ έχει περιοδεύσει σε περισσότερες από 30 πόλεις και κωμοπόλεις τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους.

Σε μια ένδειξη μετατόπισης των προτεραιοτήτων του, το Vox απηύθυνε κάλεσμα ακόμη και στους ψηφοφόρους αυτονομιστικών κομμάτων, όπως το Aliança Catalana, ενός ακροδεξιού αυτονομιστικού κόμματος που συμμερίζεται μέρος της ατζέντας του Vox για την ασφάλεια, την οικονομία και τη μετανάστευση.

Σε πρόσφατη συγκέντρωση στην Καταλονία, ο Αμπασκάλ έφτασε στο σημείο να φωνάξει «Ζήτω η Καταλονία!». «Αυτό είναι καθαρά ζήτημα τακτικής. Το Vox εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο ότι τα αυτονομιστικά κόμματα δεν έχουν θέση στην ισπανική πολιτική», δήλωσε ο Γκιγιέρμο Φερνάντεθ, ερευνητής και καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης.

Ο Αμπασκάλ απέρριψε την άποψη ότι το κόμμα έχει αμβλύνει τη δέσμευσή του για μια ενωμένη Ισπανία και τονίζει στις συγκεντρώσεις ότι αισθάνεται σαν στο σπίτι του σε ολόκληρη τη χώρα. «Είμαι εδώ επειδή αγαπώ το έθνος μου, την Ισπανία, και είμαι Βάσκος. Αλλά εδώ νιώθω σαν να βρίσκομαι στο δικό μου έδαφος», είπε σε πλήθος υποστηρικτών στις Κανάριες Νήσους στις 17 Νοεμβρίου.

«Προστατεύοντας το Vox»

Γνωστός ως «Σάντι», ο Αμπασκάλ περιγράφεται από φίλους του ως ένας απλός, πιστός άνθρωπος με αγάπη για την παρατήρηση πουλιών και τη φύση, σε πλήρη αντίθεση με τη μαχητική δημόσια εικόνα του.

«Είναι τραχύς και σκληρός δημόσια, αλλά ήσυχος και ντροπαλός ιδιωτικά. Αυτές είναι οι αντιθέσεις του Αμπασκάλ», δήλωσε ο Ινιάκι Ορτέγκα Κατσόν, πρώην βουλευτής του PP στη Χώρα των Βάσκων, ο οποίος τον γνωρίζει από το 1996.

Ο Αντόνιο Πενιάλβερ, πρώην δημοτικός σύμβουλος του Vox και συγγραφέας βιβλίου για το ηγετικό ύφος του Αμπασκάλ, ανέφερε ότι η αποφασιστικότητά του στην υπεράσπιση των θέσεών του μπορεί να αγγίξει τα όρια της «υπερ-ηγεσίας». «Αλλά είναι ένας από τους λόγους που προσεγγίζει τόσους πολλούς ανθρώπους», είπε ο Πενιάλβερ. «Έχει την ικανότητα να ασκεί επιρροή».

Αλλεπάλληλα κύματα αποχωρήσεων υψηλόβαθμων στελεχών του Vox, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων εκ των υπόλοιπων ιδρυτών του κόμματος, έχουν προκαλέσει κατηγορίες για ένα συγκεντρωτικό μοντέλο ηγεσίας από τα πάνω προς τα κάτω, με ελάχιστα περιθώρια για εναλλακτικές απόψεις.

Το κόμμα τροποποίησε το καταστατικό του το 2019, καταργώντας την άμεση εκλογή της ηγεσίας από τα μέλη και δίνοντας στην 12μελή κεντρική επιτροπή του την εξουσία να καταρτίζει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων σε ολόκληρη τη χώρα, αποκλίνοντας από τα υπόλοιπα κόμματα της Ισπανίας, τα οποία κατανέμουν την εξουσία μέσω επιτροπών και περιφερειών.

Ο Αμπασκάλ υπερασπίστηκε τότε την κίνηση αυτή ως έναν τρόπο να «προστατεύσει (το Vox) από παρείσακτους, οπορτουνιστές, εκείνους που δεν έρχονται για να υπηρετήσουν την Ισπανία, αλλά για να υπηρετήσουν τον εαυτό τους».

Ερωτηθείς σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο σχετικά με την έξοδο πρώην ιδρυτικών στελεχών, επικαλέστηκε την αυξανόμενη δημοτικότητα του κόμματος ως απόδειξη της αποτελεσματικής ηγεσίας του. «Αν κάποιοι φύγουν από μια εταιρεία και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα έναν χρόνο αργότερα, ρωτά κανείς για εκείνα τα πρώην στελέχη;» είπε. «Αυτή η ερώτηση με ενοχλεί, γιατί δεν εκτιμά τους ανθρώπους που έχουμε τώρα και οι οποίοι φέρνουν καλά αποτελέσματα».

Πηγή: Reuters