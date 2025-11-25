Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα εξαιρετικά σπάνιο χρυσό κέρμα που δημιουργήθηκε το 1609 για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας κατέρριψε χθες ρεκόρ σε δημοπρασία στην Ελβετία, αναδεικνύοντάς το στο πολυτιμότερο νόμισμα στην Ευρώπη μέχρι σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Numismatica Genevensis SA.

Το κέρμα, βάρους 339 γραμμαρίων, πωλήθηκε για 2.817.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 3,02 εκατ. ευρώ), ξεπερνώντας την αρχική τιμή εκκίνησης των 2 εκατ. φράγκων (2,14 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών με έδρα τη Γενεύη.

Το Centen, ή 100 εσκούδος, είναι ένα πρώην ισπανικό νόμισμα που κατασκευάστηκε στη Σεγόβια, από χρυσό που προερχόταν από τις αμερικανικές κτήσεις των κονκισταδόρων στη Λατινική Αμερική.

Το κέρμα λειτουργούσε ως επίδειξη βασιλικής ισχύος και πλούτου, αντιπροσωπεύοντας αξία ισοδύναμη με πολλούς ετήσιους μισθούς. Ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών, Αλέν Μπαρόν, τόνισε ότι πρόκειται για το πολυτιμότερο νόμισμα στην ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης.

Αν και χάθηκε για πολλούς αιώνες, το κέρμα εμφανίστηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950, όπου το απέκτησε ένας συλλέκτης από τη Νέα Υόρκη. Δέκα χρόνια αργότερα, πωλήθηκε σε Ισπανό συλλέκτη, πριν καταλήξει ξανά σε δημοπρασία στα χέρια ενός νέου ιδιοκτήτη, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη.

«Ήταν πράγματι ένα δώρο για βασιλιάδες», σχολίασε ο Μπαρόν. «Ο επόμενος κάτοχος θα μπορούσε να αισθανθεί σαν βασιλιάς, αφού το κέρμα δόθηκε από έναν βασιλιά σε άλλον βασιλιά».

Η δημοπρασία προσέλκυσε ενδιαφέρον από συλλέκτες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που επιθυμούσαν να προσθέσουν το «αντικείμενο-θησαυρό» στις συλλογές τους, ενώ δεν έλειψαν και οι προσφορές από ιδρύματα.

Το προηγούμενο ρεκόρ για ευρωπαϊκό νόμισμα κατείχε ένα κέρμα 100 δουκάτων που ανήκε στον Φερδινάνδο Γ΄ των Αψβούργων, το οποίο είχε πωληθεί για 1,95 εκατ. ελβετικά φράγκα (2,09 εκατ. ευρώ), όπως τόνισε ο διευθυντής της Numismatica Genevensis, Φρανκ Μπαλντάτσι.

Με πληροφορίες από: marketscreener.com