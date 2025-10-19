Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς, μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Παράλληλα, αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων πληγμάτων» εναντίον της Χαμάς σε απάντηση στις «παραβιάσεις», όπως τις χαρακτήρισε, της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο αξιωματικός, που ενημέρωνε τους δημοσιογράφους, επεσήμανε ότι σήμερα σημειώθηκαν τρία περιστατικά κατά τα οποία ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων πίσω από την «κίτρινη γραμμή», όπου έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις, βάσει της Συμφωνίας Εκεχειρίας, στις περιοχές της Ράφα (νότια) και της Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

Την ίδια ώρα, οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν να εισέρχονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της Συμφωνίας Εκεχειρίας και την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκρατικά στοιχεία της Χαμάς σήμερα το πρωί, οι IDF θα απαντήσουν με ιδιαίτερη ισχύ εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών και στοιχείων της Χαμάς», σημείωσε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Οι IDF επαναλαμβάνουν την προειδοποίησή τους: για τη δική σας ασφάλεια και λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων παραμείνετε μόνο στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας και τοπικές Υγειονομικές Αρχές, επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά πυροβολικού.

Πηγή: Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ