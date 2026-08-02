Η κλιμάκωση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας, με τουλάχιστον 15 νεκρούς σε μία μόλις ημέρα, δοκιμάζει αντοχές και προκαλεί σοβαρά εμπόδια στην εύθραυστη πολιτική διαδικασία. Παρά τις προσδοκίες που καλλιέργησαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί προθυμίας της Χαμάς να αφοπλιστεί, οι εξελίξεις στο πεδίο αποτυπώνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Πίεση στο πεδίο και αμφισβήτηση από το Ισραήλ

Οι βομβαρδισμοί, που έπληξαν την πόλη της Γάζας, το Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ και τη Χαν Γιούνις, καταγράφηκαν ως οι πλέον πολύνεκροι των τελευταίων εβδομάδων. Την ίδια στιγμή, το Τελ Αβίβ κρατά εξαιρετικά επιφυλακτική στάση. Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν, κατέστησε σαφές ότι δεν υφίσταται καμία συμφωνία για παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς αποτελεί απαράβατο όρο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης του συνόλου της Γάζας —από το 70% που ελέγχει σήμερα το Ισραήλ— εφόσον δεν επιτευχθεί ο αφοπλισμός.

Διπλωματικός πυρετός και αλληλοκατηγορίες

Από την πλευρά της, η Χαμάς απορρίπτει την μονομερή παράδοση των όπλων, ξεκαθαρίζοντας ότι προηγείται η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και η κατάπαυση του πυρός, ώστε ο αφοπλισμός να γίνει προς ένα νέο, συμφωνημένο παλαιστινιακό διοικητικό όργανο. Ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μπασέμ Ναΐμ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εντείνει τις επιθέσεις για να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία και να επιβάλει τετελεσμένα.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο καταγράφεται έντονη διπλωματική κινητικότητα. Ο πρώην αξιωματούχος της Φατάχ, Μοχάμεντ Νταχλάν, αποκάλυψε επαφές με τον Αμερικανό απεσταλμένο Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος επιχειρεί να πιέσει την ισραηλινή πλευρά για τον τερματισμό των επιδρομών. Καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» των ΗΠΑ προωθεί τον οδικό χάρτη 15 σημείων, η πλήρης παύση των επιχειρήσεων παραμένει ο κρισιμότερος παράγοντας για να μην καταρρεύσει η πρωτοβουλία.