Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άλλοι 171 ακτιβιστές του στολίσκου μεταφοράς βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», απογειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon, με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» : 4:30 – 5:00μμ