Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan News ανέφερε ότι 30 άτομα τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό του Ιράν σε κτήριο στην πόλη Ζαρζίρ, στο βόρειο Ισραήλ.

Αναφερόμενος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο Kan είπε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα και άλλα ελαφρύτερα από σπασμένα γυαλιά.

Έξι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών, σύμφωνα με το Kan.

זירת הנפילה בזרזיר | תיעוד צילום: מוחמד חליליה pic.twitter.com/OZD4co41Jh — כאן חדשות (@kann_news) March 13, 2026

Σχεδόν όλοι οι τραυματίες υπέστησαν ελαφρά τραύματα από σπασμένα γυαλιά ή πάσχουν από κρίση πανικού, με εξαίρεση μια 34χρονη γυναίκα που υπέστη τραύματα από θραύσματα στην πλάτη.