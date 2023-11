Μια 85χρονη Ισραηλινή που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερη δύο εβδομάδες αργότερα είπε ότι συναντήθηκε με τον ηγέτη της οργάνωσης στη Γάζα, τον Γιαχία Σινουάρ, ενώ ήταν σε αιχμαλωσία και τον ρώτησε αν ντρέπεται που άσκησε βία σε ακτιβιστές για την ειρήνη, όπως η ίδια.

Η Γιοσεβέντ Λίφσιτζ απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Νιρ Οζ και οδηγήθηκε στη Γάζα. Είπε στην ισραηλινή εφημερίδα Davar ότι ήρθε αντιμέτωπη με τον Σινουάρ όταν εκείνος επισκέφθηκε τους ομήρους σε μια υπόγεια σήραγγα όπου τους κρατούσε η Χαμάς.

«Ο Σινουάρ ήταν μαζί μας τρεις ή τέσσερις ημέρες μετά την άφιξή μας», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα στην εφημερίδα. «Τον ρώτησα πως και δεν ντρέπεται να κάνει τέτοια πράγματα σε ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια στήριζαν την ειρήνη».

«Δεν απάντησε. Έμεινε σιωπηλός», πρόσθεσε.

