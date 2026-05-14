Εντολή «να κινηθεί αγωγή για δυσφήμιση κατά της εφημερίδας “The New York Times”» έδωσαν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σάαρ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη δημοσίευση ενός άρθρου γνώμης στην εφημερίδα, στο οποίο καταγγέλλεται η ευρεία σεξουαλική βία από ισραηλινούς φρουρούς φυλακών και στρατιώτες εναντίον Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε το άρθρο «ένα από τα πιο αποτρόπαια και διαστρεβλωμένα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί ποτέ εναντίον του Κράτους του Ισραήλ στον σύγχρονο Τύπο».

Η έρευνα των Times, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, βασίζεται σε μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη από 14 άνδρες και γυναίκες που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ισραηλινούς εποίκους ή στρατιώτες.

Παλαιστίνιοι πρώην κρατούμενοι έχουν μιλήσει στο παρελθόν για σεξουαλική βία που υπέστησαν υπό ισραηλινή κράτηση, μεταξύ άλλων και στο Al Jazeera.