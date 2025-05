Χιλιάδες Ισραηλινοί συμμετείχαν σε μια κρατικά χρηματοδοτούμενη πορεία μέσα από τη μουσουλμανική συνοικία της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, κατά την οποία πλήθος διαδηλωτών φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα όπως «Η Γάζα είναι δική μας», «θάνατος στους Άραβες» και «ας καούν τα χωριά τους».

Η ετήσια πορεία, η οποία οργανώνεται και χρηματοδοτείται από τη δημοτική αρχή της Ιερουσαλήμ, αποτελεί εορτασμό της κατάληψης και κατοχής της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των ιερών της τόπων από το Ισραήλ στον πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967. Η εν λόγω κατοχή δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Ο δήμος της πόλης διαφημίζει την εκδήλωση, γνωστή ως «πορεία της σημαίας», ως μια «εορταστική πομπή», στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος που τιμά την «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ.

Ωστόσο, η πορεία έχει εδώ και χρόνια συνδεθεί με ρατσιστική ρητορική και επιθέσεις σε βάρος Παλαιστινίων. Προηγείται, δε, από κύμα βίας στην Παλιά Πόλη που οδηγεί στον αποκλεισμό περιοχών με παλαιστινιακή πλειοψηφία, ιδίως στη μουσουλμανική συνοικία.

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ομάδες νεαρών Ισραηλινών επιτέθηκαν και παρενόχλησαν καταστηματάρχες και περαστικούς. Ανάμεσά τους καταγράφονται περιστατικά φτυσιμάτων σε γυναίκες που φορούσαν χιτζάμπ, κλοπές από καφετέριες, λεηλασίες βιβλιοπωλείων και τουλάχιστον μία βίαιη εισβολή σε οικία.

Israeli far-right extremists, marching for “Jerusalem Flag Day,” are roaming the streets chanting “Death to Arabs.” Incitement under police protection. pic.twitter.com/tZt40b647X

— PalPulse (@PulseofPal) May 26, 2025