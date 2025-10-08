Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε και τα εννέα πλοία του νέου στολίσκου που απέπλευσε πριν από λίγες ημέρες από την Ιταλία με προορισμό τη Γάζα. Η ενέργεια αυτή ακολουθεί τη σύλληψη και απέλαση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, που είχε επιχειρήσει παρόμοια αποστολή νωρίτερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών —του Συνασπισμού του Στόλου της Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition) και της οργάνωσης Thousand Madleens to Gaza— εννέα ιστιοφόρα υπό ιταλικές και γαλλικές σημαίες, καθώς και ένα μηχανοκίνητο πλοίο νηολογημένο στο Ανατολικό Τιμόρ, αναχαιτίστηκαν το πρωί της Τετάρτης σε διεθνή ύδατα, περίπου 120 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, 82 μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud for Gaza (GSF). Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον επτά από τους περισσότερους από 450 συλληφθέντες εξακολουθούν να κρατούνται.

«Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσουν την αναχαίτιση του στολίσκου και την κράτηση αμάχων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια σε διεθνή ύδατα», ανέφεραν οι ευρωβουλευτές σε κοινή δήλωσή τους.

Ο στολίσκος που απέπλευσε από την Τουρκία μετέφερε γιατρούς, νοσηλευτές και δημοσιογράφους, καθώς και φάρμακα, αναπνευστικό εξοπλισμό και τρόφιμα για τις υγειονομικές δομές της Γάζας. Ένα από τα σκάφη είχε μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο.