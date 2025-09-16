Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τρίτη πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε λίγες ώρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Συναγερμός σήμανε στην Ιερουσαλήμ και σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη 84 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.