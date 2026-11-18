Την εξουδετέρωση υπόγειας σήραγγας στην περιοχή του Όρους Ντοβ, στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, υποστηρίζοντας ότι τη χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο εσωτερικό της εντοπίστηκαν χώροι διαβίωσης και αίθουσες διοίκησης. Ο στρατός ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ βίντεο που, όπως ανέφερε, καταγράφει την υπόγεια εγκατάσταση πριν από την εξουδετέρωσή της.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες από στρατιώτες της 810ης Ταξιαρχίας, σε συνεργασία με τη μονάδα «Γιαχάλομ», η οποία ειδικεύεται σε ειδικές αποστολές του μηχανικού μάχης.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση όσων χαρακτηρίζουν απειλές της Χεζμπολάχ και την αποτροπή επιθέσεων.