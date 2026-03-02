Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στον Λίβανο ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, δηλώνοντας ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα χερσαίας επιχείρησης κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός στρατός δρα στον Λίβανο προκειμένου να εξαλείψει μια σημαντική απειλή.Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δρούμε για να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ», ανέφερε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ωστόσο, νωρίτερα, ένας άλλος εκπρόσωπος του στρατού εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο άμεσης χερσαίας εισβολής. «Τίποτα επί του πεδίου δεν δικαιολογεί μια επικείμενη χερσαία εισβολή, ούτε προετοιμασίες προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε στους ανταποκριτές του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

«Βραχυπρόθεσμα, άμεσα, η απάντηση είναι όχι», διευκρίνισε, επιχειρώντας να περιορίσει τις εκτιμήσεις περί επικείμενης διεύρυνσης των επιχειρήσεων πέραν των αεροπορικών πληγμάτων.