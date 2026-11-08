Την πόρτα της συνεργασίας στο κόμμα Λικούντ, του απερχόμενου Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και σε ακροδεξιούς συμμάχους του, άνοιξε ο επικεφαλής του κεντρικού μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ. Σε μια κίνηση που αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα, ο Άιζενκοτ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε μια μελλοντική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του.

Θέτοντας το πλαίσιο αυτής της ενδεχόμενης συνεργασίας, ο ίδιος απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στα στελέχη της απερχόμενης κυβέρνησης, τονίζοντας: «Αν τα μέλη του Λικούντ και του Θρησκευτικού Σιωνισμού (σ.σ. κόμμα του απερχόμενου Υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς) πιστεύουν ειλικρινά ότι έχει έρθει η ώρα για ενότητα (…) δεν βλέπω κανέναν λόγο να μην υποστηρίξουν μια κυβέρνηση με επικεφαλής εμένα και βασισμένη στις αρχές που έχω περιγράψει».

Υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ευρύτερες συναινέσεις, ο Άιζενκοτ συμπλήρωσε με νόημα: «Διανύουμε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους που έχει βιώσει ποτέ η ισραηλινή δημοκρατία».

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις καταγράφονται την ώρα που ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, του έχει αναθέσει πλέον και επίσημα την εντολή για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης της χώρας.