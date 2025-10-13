Εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αναμένοντας με αγωνία την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις οκτώ το πρωί της Δευτέρας.

Δείτε LIVE εικόνα από το Τελ Αβίβ

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων είχε καλέσει το κοινό να δώσει το «παρών» στην πλατεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, χαρακτηρίζοντας τη συγκέντρωση «κίτρινη νύχτα» — ένα λογοπαίγνιο με τον όρο «λευκή νύχτα» (ολονυχτία) στα εβραϊκά.

Οι διοργανωτές έχουν τοποθετήσει γιγαντοοθόνες στην πλατεία, όπου αναμένεται να προβληθεί η στιγμή της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Ένας από τους παρευρισκόμενους δήλωσε στο Channel 12 ότι έφτασε στην πλατεία στις 2 τα ξημερώματα, έχοντας ταξιδέψει από τη βόρεια χώρα για να παραστεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων αναχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με προορισμό τη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, με στόχο να βρίσκονται εκεί μέχρι τις 7:30 το πρωί, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 8:00 π.μ.

Πηγή: Times of Israel