Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της ανανεωμένης κατάπαυσης του πυρός, χαρακτηρίζοντας τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της «απαράδεκτες».

«Μόλις χθες το βράδυ, ο πληρεξούσιος του Ιράν εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones από τον Λίβανο εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων», ανέφερε.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, ο στρατός του Ισραήλ έχει παραβιάσει επανειλημμένα την «κατάπαυση του πυρός», με σχεδόν καθημερινές θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Λιβανέζων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων διασωστών, δομών υγείας και δημοσιογράφων.

Ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου έχει αυξηθεί σε 3.433, με 10.395 τραυματίες.