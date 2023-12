Τριάντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές —γυναίκες και ανήλικοι— αποφυλακίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, κατ’ εφαρμογή των όρων της συμφωνίας ανακωχής με τη Χαμάς, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Αφέθηκαν ελεύθεροι μερικές ώρες πριν από την προβλεπόμενη λήξη της ανακωχής και μετά την απελευθέρωση νωρίτερα από τη Χαμάς οκτώ ομήρων που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, στους οποίους προστέθηκαν δυο γαλλοϊσραηλινές όμηροι που αφέθηκαν ελεύθερες προχθές Τετάρτη.

Μια μπουλντόζα και ένα όχημα του στρατού κατοχής προωθούν το λεωφορείο νεαρών κρατουμένων στη Μπεϊτούνια μετά την απελευθέρωσή τους από τη φυλακή «Ofer», δυτικά της Ραμάλα.

Occupation Terror Continues.

A bulldozer and an occupation army vehicle advance the bus of young prisoners in Beitunia after their release from “Ofer” prison, west of #Ramallah.#WestBank #Palestine #Breaking pic.twitter.com/lUzYj3pPS7

