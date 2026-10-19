Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, μόλις οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές κάλπες της 27ης Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της παράταξης «Μπλε και Λευκό», Μπένι Γκαντς, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία.

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υπογράμμισε σε σχετική τοποθέτησή του πως δεν θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει αφοσιωμένος στην προσπάθεια για πολιτική ομοψυχία. Όπως σημείωσε, η εθνική συνεννόηση αποτελεί τη μόνη οδό για την αποτροπή μιας νέας κρίσης και την αποτελεσματική διαχείριση των σοβαρών προκλήσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η πίεση των δημοσκοπήσεων και οι φόβοι της αντιπολίτευσης

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στον απόηχο εντονότατων πιέσεων των τελευταίων εβδομάδων. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων αποτύπωναν συστηματικά την αδυναμία του κόμματός του να καλύψει το απαραίτητο όριο του 3,25% για την είσοδο στην Κνεσέτ.

Παράλληλα, η επιμονή του να παραμείνει στην κούρσα είχε προκαλέσει έντονη δυσφορία στα υπόλοιπα κόμματα του αντιπολιτευτικού μετώπου. Στελέχη του χώρου εξέφραζαν σοβαρές ανησυχίες ότι μια ενδεχόμενη απουσία κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του Γκαντς θα οδηγούσε σε «χαμένες ψήφους», διευκολύνοντας έτσι την παραμονή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία.

Στροφή 180 μοιρών και νέες ισορροπίες

Η απόφαση του Γκαντς συνιστά πλήρη μεταστροφή της στρατηγικής του, καθώς στις 10 Οκτωβρίου δήλωνε αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους, απορρίπτοντας κάθε σενάριο απόσυρσης και προτάσσοντας την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης ευρείας αποδοχής.

Η αποχώρησή του, η οποία ανακοινώθηκε παραμονές της έναρξης της ψηφοφορίας των στρατιωτικών, αναμένεται να αναδιατάξει τις δυνάμεις στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης και να επηρεάσει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα απέναντι στον Νετανιάχου.