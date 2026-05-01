Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι αν το απόθεμα του Ιράν, άνω των 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, δεν απομακρυνθεί από τη χώρα, ολόκληρος ο πόλεμος θα είναι «μια μεγάλη αποτυχία».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η συγκεκριμένη ποσότητα επαρκεί για την κατασκευή έως και 11 πυρηνικών βομβών.

Ο ανώτερος αξιωματούχος σημείωσε ότι εάν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν επιτευχθεί συμφωνία για την απομάκρυνση του αποθέματος και τον τερματισμό του εμπλουτισμού στη χώρα, τότε τα αποτελέσματα των 40 ημερών συγκρούσεων θα είναι ουσιαστικά μηδενικά.

«Αν δεν επιτευχθεί ο πυρηνικός στόχος, τότε όλα όσα κάναμε στο Ιράν θα αποτελούν μια μεγάλη αποτυχία. Το κακό ιρανικό καθεστώς μπορεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό πρόγραμμα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αν το ουράνιο απομακρυνθεί από το Ιράν μέσω διπλωματικών μέσων, τότε έχουμε κάνει το καθήκον μας». Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε, το Ισραήλ θα χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα επιχείρηση στο Ιράν για να επιτύχει τον στόχο αυτό.