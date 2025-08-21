Καθώς έχει ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός θα χρειαστεί να καλέσει 60.000 επιπλέον εφέδρους στρατιώτες για να φέρει εις πέρας τις ενέργειες που απαιτούνται και να παρατείνει τη θητεία άλλων 20.000.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, και χωρίς να φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε για το πρόσθετο βάρος που θα επωμιστούν τα στρατεύματα, πολλά από τα οποία έχουν κληθεί πολλές φορές να πολεμήσουν στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατηγός δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο στρατός αντιμετωπίζει φθορά και εξάντληση, αλλά οι ανησυχίες του απορρίφθηκαν καθώς ο Νετανιάχου και οι εταίροι του στον συνασπισμό προώθησαν τα νέα πολεμικά σχέδια.

Μια νέα έρευνα από τα Εργαστήρια Agam του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών έχουν μικρό ή πολύ μικρό κίνητρο να υπηρετήσουν, ενώ λίγο περισσότερο από το 13% είπαν ότι είχαν ισχυρό κίνητρο.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο στρατός του Ισραήλ, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα για την επάνδρωσή του, ειδικά καθώς οι δημοσκοπήσεις έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της χώρας υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να επιστρατεύσει μέλη της υπερορθόδοξης κοινότητας ώστε να συμπληρώσουν τις ελλείψεις στο στράτευμα. Εντούτοις, η συντριπτική πλειοψηφία αυτής της κοινότητας αρνείται να υπηρετήσει και, κατόπιν αιτήματός τους, η κυβέρνηση προωθεί μια ευρεία εξαίρεση από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική συζήτηση λαμβάνει χώρα εν μέσω πολέμου έχει πυροδοτήσει την οργή πολλών από όσους υπηρετούν.

Ο ισραηλινός στρατός διαθέτει μια σχετικά μικρή δύναμη εν ενεργεία, που αποτελείται κυρίως από κληρωτούς. Για να συνεχίσει να πολεμά σε αυτόν τον πόλεμο, το Ισραήλ βασίζεται στους εφέδρους.

Όμως δεν είναι σαφές ποιο ποσοστό θα ανταποκριθεί θετικά σε έναν νέο γύρο κλήσεων για να υπηρετήσει ξανά στη Γάζα, ειδικά μετά την προειδοποίηση του αρχηγού του στρατού ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες και τους ομήρους.

Οι ειδοποιήσεις για την κλήση εφέδρων στα όπλα είναι υποχρεωτικές για πολλούς, αλλά μετά την επανειλημμένη αποστολή πολλών εφέδρων στη Γάζα, ο στρατός δεν δείχνει την πρόθεση να τιμωρήσει όσους αρνούνται ή αποφεύγουν με άλλο τρόπο την κλήση.

Ο πρώην αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Νταν Χαλούτζ, ο οποίος ηγήθηκε του στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2006 με τον Λίβανο, προέβλεψε ότι δεν θα εμφανιστούν όλοι οι έφεδροι για υπηρεσία.

«Πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς θα μείνουν σπίτι», δήλωσε στο CNN νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Ο πόλεμος τελείωσε πριν από ένα χρόνο», είπε ο Χαλούτζ, περιγράφοντας το τρέχον σχέδιο ως «χωρίς λογική». Ο απόστρατος στρατηγός φρόντισε να μην καλέσει τους Ισραηλινούς να αρνηθούν να υπηρετήσουν, αλλά ενθάρρυνε τους εφέδρους να «ενεργήσουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους».

Ο Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο CBS τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όταν το Ισραήλ εισέβαλε στη Ράφα στη νότια Γάζα, είχε πει ότι «η έντονη φάση των μαχών απέχει εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της, όχι μήνες, εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της».

Τώρα, 18 μήνες μετά, ο Νετανιάχου λέει ότι μία ακόμη επιχείρηση είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο μακροβιότερος μέχρι σήμερα, όπως έχει αποδειχτεί, πόλεμος του Ισραήλ.