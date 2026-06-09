Με φόντο μια εύθραυστη ισορροπία και τις έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, το Ισραήλ προχώρησε τη Δευτέρα 8/6, σε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ευθεία πρόκληση απέναντι στις δημόσιες εκκλήσεις τόσο του Τζέι Ντι Βανς, όσο και του Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση.

Σε άρθρο της «Ζούγκλας» νωρίτερα σήμερα, γράψαμε για τις πιέσεις που ασκεί ο Λευκός Οίκος στο Τελ Αβίβ, ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Φαίνεται όμως πως ο Μπενγιαμιν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες όσο αφορά την πολεμική σύγκρουση. Προτεραιότητες που πηγάζουν τόσο από την εσωτερική κατάσταση στο Ισραήλ όσο και από την εξωτερική του πολιτική.

Η νέα αυτή στρατιωτική δράση δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ανταλλαγή πυρών στη μακρά αλυσίδα συγκρούσεων της περιοχής, αλλά μια σαφή πολιτική δήλωση: το Τελ Αβίβ θέλει να παραμείνει ενεργός και καθοριστικός παίκτης σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για το ιρανικό ζήτημα και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε:

Η ανοιχτή ρήξη του Ισραήλ με την Ουάσινγκτον

Παρά τις δημόσιες εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις, το Τελ Αβίβ επέλεξε να πλήξει ιρανικούς στόχους, λίγες ημέρες μετά από ιρανικά πυραυλικά αντίποινα που η Τεχεράνη παρουσίασε ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Η αντίφαση είναι εμφανής: από τη μία πλευρά, η Ουάσινγκτον επιδιώκει αποκλιμάκωση και περιορισμό της σύγκρουσης. Από την άλλη, το Ισραήλ επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς το ίδιο στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τον Ντάνι Όρμπαχ του Εβραϊκό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, η ισραηλινή κίνηση είχε ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα: ότι η περιθωριοποίηση του Ισραήλ από τις συνομιλίες δεν είναι αποδεκτή. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η υπέρμετρη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή του διπλωματικού τραπεζιού.

Οι παρασκηνιακές συνομιλίες και το «βέτο» του Ισραήλ

Στο παρασκήνιο, ο Μπένγιαμιν Νετανιάχου, εμφανίζεται να προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν δεν θα περιορίζει τη δυνατότητα του Ισραήλ να δρα στρατιωτικά στον Λίβανο και ευρύτερα απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, φέρεται να έχει επιχειρήσει να αποκλείσει το Ισραήλ από κρίσιμες φάσεις των διαπραγματεύσεων, πιέζοντας παράλληλα για αποκλιμάκωση των επιθέσεων, ειδικά στον Λίβανο.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία χωρίς πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και σε άλλα μέτωπα της περιοχής, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο το διπλωματικό παζλ.

Διαβάστε:

Το στρατιωτικό μήνυμα πίσω από τις επιθέσεις

Η ισραηλινή στρατηγική, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, δεν περιορίζεται σε μια ανταπόδοση. Αντίθετα, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αποτροπής.

Το μήνυμα προς την Τεχεράνη είναι σαφές: κάθε επίθεση θα απαντάται, αλλά το πιο κρίσιμο μήνυμα απευθύνεται προς την Ουάσινγκτον: ότι καμία ειρηνευτική αρχιτεκτονική δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς ισραηλινή συναίνεση.

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγουμένως τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ, όπου τέθηκε ανοιχτά το ζήτημα των επιχειρήσεων στον Λίβανο και της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή.

Αναλυτές: «Το Ισραήλ δεν μπορεί να το κάνει μόνο του»

Οι στρατιωτικοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη διάρκεια μιας τέτοιας σύγκρουσης. Ο Γιεχόσουα Καλίσκι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τονίζει ότι η χώρα του μπορεί να πραγματοποιεί πλήγματα, αλλά όχι να διατηρήσει μια μακροχρόνια αεροπορική εκστρατεία χωρίς αμερικανική στήριξη.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Μπένγιαμιν Νετανιάχου φαίνεται, σύμφωνα με διαρροές, να αναγνωρίζει ότι η επιρροή του στον Αμερικανό πρόεδρο είναι περιορισμένη, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες.

Ένα επικίνδυνο διπλωματικό παζλ χωρίς εγγυήσεις

Το σημερινό σκηνικό στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς μια ακόμη φάση έντασης. Είναι μια σύγκρουση παράλληλων στρατηγικών: Η Ουάσινγκτον επιχειρεί έλεγχο μέσω διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ επιδιώκει επιρροή μέσω στρατιωτικής πίεσης και η Τεχεράνη να απαντά με επιθετική ρητορική και επιλεκτικά πλήγματα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εύθραυστο σύστημα ισορροπιών, όπου κάθε νέο χτύπημα μπορεί να μετατραπεί σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή και κυρίως με την ειρήνη να αποτελεί προς το παρόν ευχή.

Με πληροφορίες από: Reuters