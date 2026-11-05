Σημαντική μεταβολή των πολιτικών ισορροπιών στο Ισραήλ σηματοδοτεί η απόφαση της Κοινής Λίστας, της μεγάλης παράταξης των Αράβων της χώρας, να ταχθεί υπέρ του κεντρώου προέδρου του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, για την ηγεσία της επόμενης κυβέρνησης.

Η πολιτική αυτή κίνηση έχει ως στόχο να ανακόψει την πορεία του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και να προωθήσει εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Κοινή Λίστα γνωστοποίησε ότι αντιπροσωπεία της θα μεταβεί το απόγευμα στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, προκειμένου να καταθέσει επίσημα «την απόφασή της να προτείνει την ανάθεση στον Γκάντι Άιζενκοτ της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, ανταποκρινόμενη στο λαϊκό αίτημα να εμποδισθεί η επιστροφή στην εξουσία του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του».

Η πλειοψηφία των 67 βουλευτών στην Κνεσέτ

Ο κεντρώος πολιτικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου διέθετε ήδη περισσότερες εγκρίσεις από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ωστόσο με την προσθήκη των δυνάμεων της αραβικής παράταξης φτάνει τις συστάσεις από 67 μέλη της νέας Κνεσέτ, διαμορφώνοντας σαφή αριθμητική υπεροχή στο σώμα. Παρά την εξέλιξη αυτή, επισημαίνεται ότι η παροχή στήριξης για τη διερευνητική εντολή δεν προεξοφλεί την αυτόματη ένταξη όλων των κομμάτων στον τελικό κυβερνητικό συνασπισμό.

Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση μεταξύ των τριών παρατάξεων που απαρτίζουν την Κοινή Λίστα υπήρξε ομόφωνη και ελήφθη «σε απάντηση στο δημόσιο αίτημα να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

Το σκεπτικό της παράταξης και η διεύρυνση της διαφοράς

Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη επισημαίνει ότι η επιλογή της στήριξης προς το πρόσωπο του Άιζενκοτ θεωρείται κρίσιμη, παρά το γεγονός ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν έχει επιδείξει μέχρι τώρα την απαραίτητη βούληση ώστε να «αντιμετωπίσει την πορεία του Νετανιάχου, καθώς και να καταπολεμήσει την υποκίνηση εναντίον Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες υπονόμευσης της νομιμότητας της πολιτικής τους απόφασης».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η στρατηγική σκοπιμότητα της κίνησης: