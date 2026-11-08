Νέες δυναμικές αναπτύσσονται στο εσωτερικό του Ισραήλ, με το αραβικό κόμμα Ράαμ (Ηνωμένη Αραβική Λίστα) του Μανσούρ Αμπάς να εμφανίζεται έτοιμο να προσφέρει ψήφο εμπιστοσύνης σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος «Yashar». Μάλιστα, η υποστήριξη αυτή φαίνεται πως μπορεί να δοθεί ακόμη και με τη μορφή ανοχής, χωρίς την επίσημη συμμετοχή του Ράαμ σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό.

Όπως αποκαλύπτει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz στο κυριακάτικο φύλλο της, πηγή μέσα από το κόμμα ξεκαθάρισε τη στάση της παράταξης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το κόμμα μας, το οποίο διαθέτει οκτώ βουλευτές στην Κνέσετ, θα στηρίξει μια κυβέρνηση υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, ακόμη κι αν δεν υπογραφεί συμφωνία συνασπισμού».

Παρότι το κόμμα απέφυγε να τοποθετηθεί άμεσα επί του δημοσιεύματος, η διαρροή αυτή καταγράφεται μόλις ένα 24ωρο μετά την επίσημη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που έλαβε ο Άιζενκοτ από τον Ισραηλινό Πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο στρατηγικός στόχος αυτής της κίνησης είναι να «λύσει τα χέρια» του μπλοκ του Άιζενκοτ, ώστε να αποφύγει την εξάρτησή του από το υπερορθόδοξο θρησκευτικό κόμμα «Ηνωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά».

Διαφορετική είναι η τακτική που ακολουθεί η Κοινή Λίστα, το έτερο αραβικό κόμμα υπό την ηγεσία του Γιουσέφ Τζαμπαρίν. Σύμφωνα με την αριστερή εφημερίδα, η συγκεκριμένη παράταξη «δεν θα υπερψηφίσει μια κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ χωρίς προηγούμενη συμφωνία, αλλά ούτε και θα επιδιώξει την ανατροπή της».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκλογική αναμέτρηση της 27ης Οκτωβρίου, τα δύο αραβικά κόμματα συγκέντρωσαν συνολικά 19 έδρες (11 η Κοινή Λίστα και 8 το Ράαμ). Το στίγμα των προθέσεών του είχε δώσει νωρίτερα ο Μανσούρ Αμπάς, υπογραμμίζοντας πως οι κινήσεις του Ράαμ θα γίνουν «σύμφωνα με τη βούληση της αραβικής κοινής γνώμης, που επιζητεί την αλλαγή της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Η κοινοβουλευτική αριθμητική, ωστόσο, παραμένει ένας δύσκολος γρίφος. Ο αντι-Νετανιάχου πόλος διαθέτει αθροιστικά 67 έδρες, έναντι 53 των δυνάμεων που στηρίζουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό. Παρ’ όλα αυτά, η προοπτική μιας κυβέρνησης που θα βασίζεται στα αραβικά κόμματα συναντά σθεναρές αντιστάσεις από την πλειονότητα των ηγετών της ισραηλινής αντιπολίτευσης. Χωρίς τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, η αντιπολίτευση περιορίζεται στις 48 έδρες, απέχοντας σημαντικά από την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.