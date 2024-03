Χιλιάδες διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ και άλλες ισραηλινές πόλεις, για να απαιτήσουν να επιστρέψουν οι όμηροι του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ή εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

🚨 Tonight Tel Aviv — Land-thief block Ayalon Street in Tel Aviv to demand an exchange deal and the release of terrorist detainees in Gaza. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 🍿🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/dNPRvafxXG — Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) March 16, 2024

Συγγενείς ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας για 163η ημέρα απαίτησαν να συναφθεί συμφωνία για να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Διάφορες συγκεντρώσεις σε τομείς του Τελ Αβίβ απέκλεισαν οδικές αρτηρίες της παραθαλάσσιας μητρόπολης.

Protesters set a bonfire blocking a road in Tel Aviv. The demonstrations demanded for the return Israeli hostages, Netanyahu ousted and for new elections to be held. There were also some who called to end Israel’s war in Gaza and the occupation of the Palestinian Territories. pic.twitter.com/bvZtOOZZj7 — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) March 16, 2024

Σε κάποιες από τις συγκεντρώσεις ξέσπασαν χαοτικές αψιμαχίες ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία.

Thousands of Israelis have once again rallied in Tel Aviv to protest against Netanyahu over his failure to secure the release of captives in Gaza. The protestors urged Netanyahu to resign.#Gazaagenocide #GazaFamine #GazaAttack #HamasIsResistance #HamasFreedomFighters #Hezbollah pic.twitter.com/5NjYJa1HE0 — مظاہر سید 🔻🍉 (@Mazahir43050716) March 16, 2024

Συγγενείς ομήρων που απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του πως δεν κάνουν αρκετά για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους. «Ο πρωθυπουργός μας έχει ξεχάσει πως είναι επίσης πρωθυπουργός των 134 ομήρων», είπε συγγενής σε συγκέντρωση. «Δεν έχουν άλλο χρόνο, ούτε εμείς. Κάντε κάτι τώρα!»

Israeli police clashed with anti-government protesters in Tel Aviv who were demonstrating against Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government, and demanding early elections along with a deal to free hostages held in Gaza. pic.twitter.com/tJX3WjXNsc — Bello Ahmad Binanchi🐦🇳🇬 (@itz_flexible) March 16, 2024

Κατά ισραηλινές πηγές, πάνω από 130 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας —εκ των οποίων όμως τουλάχιστον 32 πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους 250 και πλέον που απήχθησαν όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τον Οκτώβριο.

Σε άλλες ισραηλινές πόλεις, διαδηλωτές απαίτησαν να διεξαχθούν εκλογές άμεσα. Σε γιγαντοοθόνη, αναπαραγόταν απόσπασμα ομιλίας του αμερικανού γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, στο οποίο σημείωσε πως η διοργάνωση πρόωρων εκλογών θα ήταν προς το συμφέρον του Ισραήλ — θέση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από την κατοικία του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ στην Ιερουσαλήμ. Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε διά της βίας διαδηλωτές που είχαν αποκλείσει δρόμους.