Χιλιάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους σε πόλεις του Ισραήλ χθες Σάββατο το βράδυ για να διαδηλώσουν εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτώντας πάνω απ’ όλα να κλείσει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που κρατά ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «εκλογές τώρα» στο Τελ Αβίβ. Άλλοι φώναζαν «είσαι επικεφαλής, εσύ φταις», στοχοποιώντας προσωπικά τον επικεφαλής της κυβέρνησης.

Now in Tel Aviv: thousands at the anti government protest pic.twitter.com/IDRnOa9uaw

Ομιλήτρια σε συγκέντρωση, επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε κατηγορώ, Μπίμπι, ότι κατέστρεψες όλες τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σε κατηγορώ (…) πως βύθισες μια ολόκληρη χώρα στο πένθος».

Επικριτές του δεξιού πρωθυπουργού, η δημοτικότητα του οποίου έχει κατακρημνιστεί μετά την επίθεση και τον πόλεμο που πυροδότησε στη Λωρίδα της Γάζας, ερίζουν πως υπονόμευσε την ασφάλεια του Ισραήλ, δίνοντας προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση.

Another view of the anti-government protests in Tel Aviv tonight. Elections now! pic.twitter.com/HFxBpF8zEB

— Ami Dar (@AmiDar) March 3, 2024