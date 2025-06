Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου (7/6) ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023 και από τότε κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, και την κατάπαυση του πυρός έπειτα από 20 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην «Πλατεία των Ομήρων», όπου η μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή της μετά τη δημοσίευση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα μιας φωτογραφίας του γιου της Ματάν με το ακόλουθο μήνυμα στα εβραϊκά και τα αγγλικά: «Δεν θα γυρίσει ζωντανός».

«Δεν μπορώ να αντέξω άλλο αυτόν τον εφιάλτη. Ο άγγελος του θανάτου, (ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου, συνεχίζει να θυσιάζει τους ομήρους, χρησιμοποιεί τον ισραηλινό στρατό όχι για να προστατεύσει την ασφάλεια του Ισραήλ αλλά για να συνεχίσει τον πόλεμο και να προστατεύσει την κυβέρνησή του, είναι ντροπή!», δήλωσε σύμφωνα με ένα βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Israeli police forcefully disperse settlers during a large demonstration in Tel Aviv organized by families of prisoners in Gaza. pic.twitter.com/MrTFmIPPRf

— Timmi🌙 (@MooniTB) June 7, 2025