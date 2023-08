Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε πόλεις του Ισραήλ εναντίον της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης που προωθεί η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η μεταρρύθμιση που θέλει η κυβέρνηση συμμαχίας του Λικούντ του κ. Νετανιάχου, παρατάξεων της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων εβραίων –χαρακτηρίζεται η πιο δεξιά στην ιστορία της χώρας– έχει διχάσει βαθιά τη χώρα και πυροδότησε το μεγαλύτερο κίνημα αμφισβήτησης μέχρι σήμερα στο Ισραήλ.

#BREAKING #Israel JUST IN: Nationwide protests in response to the Netanyahu government's unilateral push for judicial reform continue in Tel Aviv. According to local media estimates, more than 100 thousand people are on the streets.

Video: RIA Novosti pic.twitter.com/biW7aC7bFD

— National Independent (@NationalIndNews) August 5, 2023