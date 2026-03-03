Ο Υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζαντέχ, καθώς και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, φέρονται να σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή που επικαλείται το Reuters.

Την ίδια ώρα, το NBC News μεταδίδει ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε τις εξελίξεις λέγοντας πως «μπορεί να έχουμε χάσει ορισμένους διοικητές, αλλά αυτό δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα», επιχειρώντας να υποβαθμίσει το πλήγμα στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Τεχεράνη είχε διαψεύσει ισραηλινές αναφορές περί εξόντωσης ανώτατου επικεφαλής του ιρανικού στρατού, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) υποστηρίζουν ότι από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκε και ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς τους για στοχευμένα πλήγματα σε κρίσιμες δομές της ιρανικής στρατιωτικής και στρατηγικής μηχανής.