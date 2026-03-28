Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη τουλάχιστον 18 ατόμων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς οι Αρχές διέλυσαν με τη βία συγκεντρώσεις σε αρκετές μεγάλες πόλεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 13 διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ και πέντε στη Χάιφα. Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης το βράδυ του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, στην Ιερουσαλήμ και την Μπερσέμπα.

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν την πρώτη φορά που αντικυβερνητικές οργανώσεις συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες κατά του συνεχιζόμενου πολέμου. Κατά τις πρώτες εβδομάδες των εχθροπραξιών, οι διαδηλώσεις αυτές διοργανώνονταν και υποστηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά από αριστερούς ακτιβιστές.

Στη διαδήλωση της Χάιφα, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 100 άτομα, οι συμμετέχοντες κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και φώναζαν συνθήματα κατά των μαχών. Ένας διαδηλωτής κρατούσε πανό που έγραφε: «Εκατομμύρια παιδιά μεγαλώνουν στα καταφύγια».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένοι συμμετέχοντες επιχείρησαν να αποκλείσουν δρόμο, με αποτέλεσμα ο επικεφαλής των Δυνάμεων να κηρύξει τη συγκέντρωση παράνομη. Η αστυνομία της Χάιφα δήλωσε ότι προχώρησε σε συλλήψεις παραβατών, αν και πλάνα από τη διαμαρτυρία δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες δεν φαινόταν να εμποδίζουν την κυκλοφορία τη στιγμή της σύλληψής τους.

Αντίστοιχη διαδήλωση στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ διαλύθηκε αφού κρίθηκε παράνομη, βάσει των κανονισμών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για την περίοδο του πολέμου, οι οποίοι περιορίζουν τις υπαίθριες δημόσιες συγκεντρώσεις στα 50 άτομα.

«Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της κατάστασης με εκπρόσωπο της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου… διευκρινίστηκε ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και, ως εκ τούτου, ο διοικητής της αστυνομίας της περιφέρειας Γιαρκόν, Τζάχι Σαράμπι, διέταξε τη διάλυση της συγκέντρωσης», ανέφερε η αστυνομία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ, μέλη της Συνοριακής Αστυνομίας εθεάθησαν να απωθούν βίαια παρευρισκόμενους που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Οι αστυνομικοί ακολουθούσαν τη μικρή ομάδα φωνάζοντας επανειλημμένα «προχωράτε».

Νωρίτερα, στην πλατεία Χαμπίμα, αστυνομικοί εθεάθησαν να απωθούν τον πρόεδρο του κόμματος Hadash-Ta’al, Αϊμάν Οντέχ, παρά την κοινοβουλευτική του ασυλία. Σε άλλο περιστατικό, αστυνομικός άρπαξε έναν μεσήλικα άνδρα από την μπλούζα και τον έριξε στο έδαφος.