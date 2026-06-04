Σοβαρά επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν δεκάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι επιτέθηκαν στο σπίτι του Αναπληρωτή Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ, Νόαμ Σόλμπεργκ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι Αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις υπόπτων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο τμήμα για ανάκριση.

Η επίθεση εκδηλώθηκε στον ισραηλινό οικισμό Αλόν Σβουτ. Οι διαδηλωτές φέρονται να προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην ιδιοκτησία του δικαστή, με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν εικόνες από σπασμένα παράθυρα, κατεστραμμένες γλάστρες στην είσοδο της κατοικίας αλλά και σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Η διαμαρτυρία ξέσπασε ως αντίδραση στις πρόσφατες συλλήψεις μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας, οι οποίοι αρνούνται να συμμορφωθούν με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Η ένταση γύρω από το ζήτημα της στρατολόγησης των υπερορθόδοξων Εβραίων κλιμακώνεται σταδιακά, φέρνοντας αντιμέτωπες τη δικαστική εξουσία και την κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος Σόλμπεργκ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην Αστυνομία, κατηγορώντας την για ολιγωρία και έλλειψη αυστηρότητας απέναντι σε όσους αρνούνται να καταταγούν.

Παραδοσιακά, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι εξαιρούνταν σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική θητεία. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε αυτό το καθεστώς, κρίνοντας την εξαίρεση παράνομη και επιβάλλοντας την υποχρεωτική στράτευσή τους.

Αν και η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει βάσει των δικαστικών αποφάσεων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καθυστερεί τη διαδικασία. Καθώς η παραμονή του στην εξουσία εξαρτάται άμεσα από τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να προωθήσει ένα εναλλακτικό νομοσχέδιο που θα τους επιτρέπει να αποφεύγουν τη θητεία.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Λόγω των συλλήψεων νεαρών υπερορθόδοξων που αγνοούν τα προσκλητήρια κατάταξης, οι αντιδράσεις έχουν ενταθεί. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, ανάλογη ομάδα διαδηλωτών είχε εισβάλει στην κατοικία του επικεφαλής της Ισραηλινής Στρατιωτικής Αστυνομίας, αναγκάζοντάς τον να οχυρωθεί στον κήπο του.