Αδιαπραγμάτευτη παραμένει για το Ισραήλ η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του παλαιστινιακού θύλακα και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε η ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), σε μια συγκυρία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή και στον απόηχο νέων φονικών ισραηλινών πληγμάτων κατά μελών της Χαμάς, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, υπογράμμισε τις προθέσεις του Τελ Αβίβ: «Δεν εγκαταλείπουμε τον βασικό στόχο: την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, με όλα τα απαραίτητα μέσα».

Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι η δίωξη των υπευθύνων για την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 συνιστά για τον στρατό μια «μακροπρόθεσμη αποστολή». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε να ενεργούμε μεθοδικά για να πλήξουμε τη Χαμάς και τους ηγέτες της». Προσέθεσε δε, με αυστηρό τόνο, ότι «όλοι όσοι συμμετείχαν στη σφαγή (της 7ης Οκτωβρίου 2023) θα ζουν ως φυγάδες μέχρι να εξοντωθούν».

Το διπλωματικό παρασκήνιο και το σχέδιο Κούσνερ

Επί του πεδίου, η εύθραυστη εκεχειρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2025 δοκιμάζεται καθημερινά, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Σε πολιτικό επίπεδο, αν και στα τέλη Ιουλίου η Χαμάς συναίνεσε στον αμερικανικό οδικό χάρτη, ο οποίος προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης έναντι της σταδιακής αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από το 60% της Γάζας, η πρόταση προσέκρουσε στην άρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απαίτησε έναν πλήρη, διαφανή και επαληθεύσιμο αφοπλισμό της Χαμάς, προτού καν συζητηθεί η όποια απόσυρση δυνάμεων.

Παρ’ όλα αυτά, εγχώρια μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη μειώσει την ένταση των επιχειρήσεών του, υποκύπτοντας στην πίεση της Ουάσιγκτον. Στο πλαίσιο αυτό, στις 18 Αυγούστου, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε με τον Νετανιάχου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς μπορεί να ξεκινήσει εντός των προσεχών 30 ημερών.

Σύμφωνα μάλιστα με Ισραηλινό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να οριστεί Αμερικανός στρατηγός, ο οποίος θα επιβλέπει τη διαδικασία αφοπλισμού. Από την πλευρά του, ο Κούσνερ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόθεση «να περιορίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι επικείμενων απειλών» στη Γάζα.

Παρά την τυπική παύση των ευρείας κλίμακας εχθροπραξιών στις 10 Οκτωβρίου 2025, ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας (τα στοιχεία του οποίου αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστα από τον ΟΗΕ), τουλάχιστον 1.288 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι IDF έχουν καταγράψει έξι απώλειες εντός του θύλακα, εκ των οποίων πέντε μέλη του στρατιωτικού προσωπικού και ένας συμβασιούχος του υπουργείου Άμυνας.