Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι, καθώς οι ΗΠΑ κλίνουν προς μια συμφωνία με το Ιράν, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει στο μέλλον ότι έχει την «ικανότητα να ενεργεί ανεξάρτητα για να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταφέρει «σοβαρά πλήγματα στο Ιράν, τα οποία έχουν πάει πίσω τις δυνατότητές του κατά πολλά χρόνια», αλλά αυτό δεν θα σταματήσει εκεί, ανάρτησε ο Ισραέλ Κατς στην πλατφόρμα X.

«Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Ο στρατός θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά μας και τους πολίτες μας από την κορυφή του όρους Ερμόν, τα βουνά του Λιβάνου, τις περιοχές της γης μας στην περιοχή της Σαμάρειας κατεχόμενη Δυτική Όχθη]και το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών της Γάζας απέναντι στις απειλές που συνιστούν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις και οργανώσεις, ως κεντρικό μάθημα από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου», λέει.

«Το αμυντικό δόγμα της χώρας είναι κοφτερό και ξεκάθαρο και το Ισραήλ ενεργεί τόσο κατά των «κοντινών όσο και κατά των μακρινών απειλών με στόχο τα αποτελέσματα, και όχι τους συμβιβασμούς και τις παραχωρήσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.