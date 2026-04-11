Το Ισραήλ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα συζητήσει θέματα εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα πραγματοποιήσει με την κυβέρνηση του Λιβάνου την Τρίτη του Πάσχα στην Ουάσινγκτον.

Σε συνάντηση με τον Λιβανέζο ομόλογό του για την οργάνωση των συνομιλιών, ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, «αρνήθηκε να συζητήσει θέματα εκεχειρίας με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», όπως ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε στη συνέχεια.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να ξεκινήσει επίσημες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.