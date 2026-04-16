Σε σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη προχώρησε το Ισραήλ, κλιμακώνοντας τη ρητορική για το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων.

Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι εάν το Ιράν απορρίψει την αμερικανική πρόταση που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε «ακόμα πιο επώδυνες» επιθέσεις εναντίον νέων στόχων.

«Το Ιράν βρίσκεται σε ένα ιστορικό σημείο καμπής: ο ένας δρόμος είναι να αποκηρύξει την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα, σε συμφωνία με την αμερικανική πρόταση· ο άλλος οδηγεί στην άβυσσο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και προειδοποίησε: «Εάν το ιρανικό καθεστώς επιλέξει τον δεύτερο δρόμο, θα διαπιστώσει σύντομα ότι υπάρχουν στόχοι πολύ πιο επώδυνοι από εκείνους που έχουμε ήδη πλήξει».