Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξουδετέρωσε 300 ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Συγκεκριμένα στην τελευταία του ενημέρωση για τις πολεμικές επιχειρήσεις, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας έχει πλήξει και θέσει εκτός λειτουργίας, περισσότερους από 300 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιδρομές επικεντρώθηκαν κυρίως σε εκτοξευτές που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του Ιράν, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να εκτοξεύει πυραύλους προς το ισραηλινό έδαφος.