Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο, 24 Μαΐου, στο Τελ Αβίβ, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από την παλαιστινιακή Χαμάς.

«Γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανοί και γνωρίζουμε ότι ο χρόνος τελειώνει», δήλωσε ο Λιράν Μπέρμαν, του οποίοι οι δίδυμοι αδελφοί απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Μπέρμαν επέκρινε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική της ομάδα από το Κατάρ. «Κάθε ημέρα χωρίς συνομιλίες (…) κινδυνεύουμε να τους χάσουμε», τόνισε.

Mass protest on Begin Road in Tel Aviv calling to end the war and return the hostages.

