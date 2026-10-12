Ένας μαθητής Λυκείου σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη η οποία τραυμάτισε άλλα 20 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

🚨 IDF Spokesperson: Following the deadly explosion in northern Israel, an initial IDF investigation at the scene indicates that the explosive device was most likely an unexploded cluster munition fired by the Hezbollah terrorist organization and left in the area. The incident remains under investigation. IDF forces continue to search and secure the area. Source: IDF Spokesperson, via Nitzan Shapira, N12 News. — Iris (@streetwize) October 12, 2026

«Συμμερίζομαι τον βαθύ πόνο της οικογένειας του αγοριού που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής κοντά στα βόρεια σύνορα και εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», έγραψε ο Κατς στο X, προσθέτοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Όπως γνωστοποίησαν οι διασώστες και η αστυνομία, περίπου 20 άτομα, στην πλειονότητά τους έφηβοι μαθητές, τραυματίστηκαν σήμερα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ.

At least 12 people were injured in an explosion near the Israel-Lebanon border, with suspected unexploded ordnance triggering an emergency medical and military response. https://t.co/HsUjSuKMtC — The Media Line (@TheMediaLine) October 12, 2026

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία και μέσα ενημέρωσης, μία ομάδα μαθητών και καθηγητών από ένα θρησκευτικό Λύκειο που έκαναν πεζοπορία κοντά στο Νεότ Μορντεχάι έπεσαν θύματα της έκρηξης που προκλήθηκε από πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί, τα οποία βρέθηκαν στην πορεία τους.

A heartbreaking tragedy has struck northern Israel. A 15-year-old student has lost his life, and approximately 20 students and teachers were injured following an explosion during a school trip. Our hearts are with the victim’s family and those affected by this tragedy! https://t.co/gDvyZuJKQW — PG (@napsneergavirp) October 12, 2026

Οι Αρχές έκαναν λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό» και ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέκοψε μια εμφάνισή του σε μέσα ενημέρωσης για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, ανακοίνωσε το γραφείο του.

🚨🇮🇱 Netanyahu was on a live social media broadcast when news of the Yiftah explosion broke… At the moment, he had to go from campaigning to responding to the tragedy, which has left one Israeli boy dead and 19 others injured (3 critically). Students and staff are among the wounded, including at least 12 teenagers, after an unknown explosion struck them on a school hike near the Lebanese border. Just horrible… 💔 Source: bintjbeilnews / Writer: Michael — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026

«Περίπου 20 άτομα φέρουν τραύματα διάφορων βαθμών σοβαρότητας» από την έκρηξη, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι «η έκρηξη προκλήθηκε από πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί», πρόσθεσαν.

Η Magen David Adom (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που αντιστοιχεί στον Ερυθρό Σταυρό, δήλωσε ότι οι ομάδες της περιέθαλπαν «οκτώ άτομα με σοβαρά ή μέτριου βαθμού τραύματα, καθώς και άλλους με ελαφρά τραύματα».

«Θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε η MDA.

Ο στρατός τόνισε ότι ανέπτυξε στρατιώτες και ελικόπτερα για να βοηθήσουν στην απομάκρυνσή τους.

Ο τύπος των πυρομαχικών που εξερράγησαν και η προέλευσή τους δεν έγιναν άμεσα γνωστά.

Το βόρειο Ισραήλ έχει γίνει θέατρο πολλών επιθέσεων με ρουκέτες, πυραύλους και drones τους τελευταίους μήνες, που εκτοξεύτηκαν από τον γειτονικό Λίβανο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Κάποιες φορές βλήματα που εκτοξεύονται δεν εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση, κάτι που εγείρει μελλοντικούς κινδύνους για πολίτες.