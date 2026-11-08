Ο ηγέτης του κόμματος «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε επισήμως την εντολή για τον σχηματισμό της νέας Ισραηλινής Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για το κράτος του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής που έλαβε χώρα στην Προεδρική Κατοικία, ο Χέρτζογκ κάλεσε τον Άιζενκοτ να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για τη συγκρότηση ενός Υπουργικού Συμβουλίου που θα λειτουργεί προς όφελος ολόκληρου του λαού. «Εύχομαι ολόψυχα η κυβέρνηση που θα προκύψει να φέρει ενότητα, συνοχή και επούλωση των πληγών σε όλα τα τμήματα του έθνους μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, παραλαμβάνοντας τη διερευνητική εντολή, ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων εστίασε στο βάρος της αποστολής του. «Στέκομαι σήμερα εδώ διακατεχόμενος από βαθύ αίσθημα καθήκοντος και έχοντας πλήρη επίγνωση της βαρύτατης ευθύνης που επωμίζομαι. Μαζί μου, και ενώπιόν μου, βρίσκονται όλοι οι πολίτες του Ισραήλ», ανέφερε.

Βίντεο από την τελετή:

Περιγράφοντας τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, ο Άιζενκοτ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως το Ισραήλ διανύει μια «μοιραία και γεμάτη προκλήσεις περίοδο έκτακτης ανάγκης». Όπως εξήγησε, «τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά, ενώ ταυτόχρονα βρισκόμαστε στη δίνη μιας καταστροφικής διπλωματικής κρίσης».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, κατέστησε σαφές πως δεσμεύεται να ηγηθεί των προσπαθειών για την άμεση συγκρότηση μιας «κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης». Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα απαιτηθούν «δημιουργικές και εξαιρετικές πολιτικές κινήσεις», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια ούτε να χάνει πολύτιμο χρόνο, ούτε να εγκλωβίζεται σε ατέρμονους εκλογικούς κύκλους».