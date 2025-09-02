«Εμφυλιοπολεμικό» ήταν το κλίμα στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής 31/8, όπου κυριάρχησαν οι αντιπαραθέσεις, οι εκατέρωθεν αιχμές και απειλές, με φόντο τα σχέδια ολοκληρωτικής κατάληψης της Γάζας.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή μια ψηφοφορία επί της προτεινόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να αρνήθηκε να διεξαγάγει. Όπως τόνισε, κάτι τέτοιο «δεν ήταν στο τραπέζι» και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «τον είχε πιέσει» να μην αποδεχτεί μια μερική συμφωνία.

Από την αντίθετη πλευρά, ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών δυνάμεων, πίεσε την κυβέρνηση για αποδοχή της ψηφοφορίας. Ενώ, επέρριψε ευθύνες στον Νετανιάχου και στους υπόλοιπους υπουργούς πως «τώρα αποφάσισε σοβαρά να αντιμετωπίσει τη Χαμάς» προκειμένου να δικαιολογήσει τη διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησης, παραμερίζοντας ενδεχόμενο συμβιβασμό για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Οδεύετε προς μια στρατιωτική κυβέρνηση», τους είπε σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet. «Το σχέδιό σας μας οδηγεί εκεί. Κατανοήστε τις συνέπειες», πρόσθεσε.

«Εσείς ήσασταν εδώ στις 7 Οκτωβρίου; Τώρα θυμάστε να μιλήσετε για την ήττα της Χαμάς; Τώρα; Μετά από δύο χρόνια;» τόνισε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η έκρηξη του Ζαμίρ ήρθε μετά το αίτημα του υπουργού Εσωτερικών, Γιόσι Φουκς για εξηγήσεις σχετικά με την επιμονή περί ολοκληρωτικής ήττας της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι το ισραηλινό Channel 12 έδωσε στη δημοσιότητα απόρρητο έγγραφο του IDF, σύμφωνα με το οποίο η χερσαία επιχείρηση με το όνομα «Άρματα του Γεδεών» ή αλλιώς μία από τις τελικές πράξεις του δράματος της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της.

Άλλες πληροφορίες που μεταδίδει το Channel 12 αναφέρουν ότι ο Ζαμίρ πίεζε τους υπουργούς να εξετάσουν τη συμφωνία που είχε τεθεί επί τάπητος, προειδοποιώντας ότι μία στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να εμπλέξει το IDF στην περιοχή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Όταν ανέλαβα αυτή τη θέση, η Χαμάς δεν είχε ηττηθεί», δήλωσε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Σήμερα, το 70% της Γάζας έχει ηττηθεί».

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκαν έντονες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του Ζαμίρ και των βουλευτών, οι οποίοι επέμειναν να προχωρήσουν στην επίθεση κατά της πόλης της Γάζας, παρά την αντίθεση του Ζαμίρ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων του υπουργείου Άμυνας.