Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε στο Ισραήλ, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία και τους διασώστες, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Ένας 60χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Οι σειρήνες ήχησαν νωρίτερα στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Νωρίς το βράδυ, η Τεχεράνη είχε απειλήσει το Ισραήλ με «αντίποινα» λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις και δύο μεγάλα χαλυβουργικά συγκροτήματα.

 

