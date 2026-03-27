Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε στο Ισραήλ, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία και τους διασώστες, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.
Ένας 60χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
Footage shows the moment one of several cluster munitions struck Tel Aviv during Iran’s ballistic missile attack on central Israel this evening. pic.twitter.com/smuxEa1195
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 27, 2026
Οι σειρήνες ήχησαν νωρίτερα στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
They just fired a ballistic missile aimed at central Israel, loaded with a cluster bomb warhead.
Sirens blared through central Israel, Jerusalem, and Judea and Samaria.
Emergency teams are on the ground, dealing with multiple impact sites.
Israel…
— Jabotinsky Jew (@CrazyVideosOnly) March 27, 2026
Νωρίς το βράδυ, η Τεχεράνη είχε απειλήσει το Ισραήλ με «αντίποινα» λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις και δύο μεγάλα χαλυβουργικά συγκροτήματα.
🚨🇮🇱 Skies over Jerusalem right now are lit up: sirens blaring, missile trails streaking. pic.twitter.com/NEyW3zRk1s
— War Zone (@Warexpertzone) March 27, 2026