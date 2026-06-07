Ένας 31χρονος νεκρός και πέντε τουλάχιστον τραυματίες είναι ο απολογισμός από τρομοκρατικό χτύπημα στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο δράστης της επίθεσης, εξουδετερώθηκε και έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας μετά από καταδίωξη.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom (MDA), η επίθεση δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά εξελίχθηκε σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία, γεγονός που δείχνει προσχεδιασμό.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ αρχικά σε ένα πρατήριο καυσίμων κοντά στην περιοχή Kochav Ya’ir και στη συνέχεια κινήθηκε προς τις γειτονικές κοινότητες Tzur Natan και Tzur Yitzhak.

Η αποτίμηση της MDA για τα θύματα της επίθεσης είναι σοκαριστική:

Στο πρατήριο καυσίμων τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων φέρει βαρύτατα τραύματα, στην ίδια περιοχή, ένας άνδρας και μία γυναίκα υπέστησαν μέτρια τραύματα από τα πυρά, ενώ κοντά στην κοινότητα Tzur Natan, δύο ακόμη άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, με το ένα εξ αυτών να μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι ο τρομοκράτης χρησιμοποίησε για τη μετακίνησή του ένα όχημα που έφερε ισραηλινές πινακίδες κυκλοφορίας.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνών προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρισκόταν παράνομα στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, οι βαλλιστικές εξετάσεις έδειξαν ότι το όπλο με το οποίο πυροβόλησε τα θύματα ήταν τύπου «Carlo».

Δρακόντεια μέτρα, lockdown και αντίδραση Νετανιάχου

Αμέσως μετά το περιστατικό, σήμανε συναγερμός από τις Αρχές στην πόλη Tzur Yitzhak, ενώ δόθηκε αυστηρή εντολή στους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν πάνοπλες Ειδικές Δυνάμεις του Σρατού, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών που παρείχαν υποστήριξη στον δράστη. Το ισραηλινό επιτελείο ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό αρκετών παλαιστινιακών χωριών, ενώ σφραγίστηκε και η κοντινή διέλευση προς τη Δυτική Όχθη.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας με την ηγεσία του στρατού και των Υπηρεσιών Πληροφοριών για την εκτίμηση της κατάστασης.

Η Χαμάς εξαίρει την επίθεση ως «απάντηση στη Γάζα»

Η Χαμάς εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει τους πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ ως «ηρωική πράξη».

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, το χτύπημα αποτελεί άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη «επιθετικότητα κατά της Γάζας, τα εγκλήματα εξιουδαϊσμού, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ».

«Η κατοχή – όσο κι αν προχωρά στην καταπίεση και τα εγκλήματά της – δεν θα καταφέρει να σταματήσει την άνοδο της αντίστασης στη γενναία Δυτική Όχθη. Ο λαός μας θα συνεχίσει στον δρόμο της αντοχής και της αψηφίας, μέχρι να πετύχει την ελευθερία του», καταλήγει η ανακοίνωση, καλώντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει για να σταματήσει τις ενέργειες του Ισραήλ.