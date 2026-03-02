Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Μπέιτ Σεμές, κοντά στην Ιερουσαλήμ, το απόγευμα της Κυριακής 1/3, ύστερα από πλήγμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου.

Ο πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή της πόλης, καταστρέφοντας συναγωγή και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιο καταφύγιο που βρισκόταν από κάτω, καθώς και σε γειτονικές κατοικίες.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Μάγκεν Ντέιβιντ Άντομ ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκε ο θάνατος οκτώ ατόμων επί τόπου, ενώ 28 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος ενός ένατου θύματος.

Το Ιατρικό Κέντρο Shaare Zedek στην Ιερουσαλήμ γνωστοποίησε ότι νοσηλεύει έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο αγόρι σε μέτρια κατάσταση. Άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών Terem στο Μπέιτ Σεμές, καθώς και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Hadassah της πρωτεύουσας, στο Όρος Σκοπός (Mount Scopus) και στο Ein Kerem.

Ο στρατός ανέπτυξε στο σημείο δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ελικόπτερο για τη διακομιδή τραυματιών.

Βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή της πρόσκρουσης λίγο πριν από τις 2 μ.μ., αφού είχαν ηχήσει σειρήνες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Four people were killed by an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh, Magen David Adom says. Footage shows the moment of the impact. pic.twitter.com/tJHgxJoTae — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι η αποτυχία αναχαίτισης του πυραύλου διερευνάται από την Πολεμική Αεροπορία. Συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή, ωστόσο δεν κατάφεραν να καταρρίψουν τον πύραυλο για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξετάζει επίσης τις συνθήκες της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής του καταφυγίου, το οποίο υπέστη άμεσο πλήγμα από την κεφαλή του πυραύλου, βάρους περίπου 500 κιλών.

Σύμφωνα με τον στρατό, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου λειτούργησε κανονικά και ενεργοποιήθηκε στο Μπέιτ Σεμές πριν από την ενεργοποίηση των σειρήνων, οι οποίες επίσης ήχησαν.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Ιερουσαλήμ Αβσαλόμ Πέλεντ, δήλωσε ότι «από όσο γνωρίζει», η πλειονότητα των θυμάτων βρισκόταν μέσα σε δημόσιο καταφύγιο τη στιγμή του χτυπήματος: «Πιθανότατα πρόκειται για άμεσο πλήγμα στο καταφύγιο και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους νεκρούς βρίσκονταν εκεί», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις τα καταφύγια δεν μπορούν να αντέξουν την ισχύ μιας άμεσης πρόσκρουσης βαλλιστικού πυραύλου, στη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών προσφέρουν αποτελεσματική προστασία.

First responders say they are treating some 20 people who were injured by a ballistic missile impact in Beit Shemesh. Among the injuries are children, including a girl in serious condition. pic.twitter.com/4Tegga3aTy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Ωστόσο, μεταγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς ενδέχεται να μην βρίσκονταν τελικά μέσα στο καταφύγιο.

Το πλήγμα στο Μπέιτ Σεμές ήταν το πλέον πολύνεκρο στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν.

Η πιο αιματηρή επίθεση στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025 είχε επίσης στοιχίσει τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, όταν πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στο Μπατ Γιαμ.

Λιγότερο από 36 ώρες μετά την έναρξη των ανανεωμένων εχθροπραξιών, που το Ισραήλ ονόμασε «Επιχείρηση Βρυχώμενος Λέων», οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εκτιμούν πως το Ιράν διαθέτει σήμερα περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους.

Πριν από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, οι IDF είχαν επισημάνει ότι είχαν εντοπίσει προσπάθειες της Τεχεράνης να επιταχύνει σημαντικά την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, με στόχο την αύξηση του αποθέματος από περίπου 3.000 σε 8.000 μέσα σε δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εκείνης, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 500 πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι κατέστρεψε εκατοντάδες πυραύλους σε επιδρομές και παρεμπόδισε την παραγωγή ακόμη 1.500, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές παραγωγής.

Με πληροφορίες από: The Times of Israel