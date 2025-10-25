Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Τουρκία πιθανότατα θα αποκλειστεί από τη δύναμη σταθεροποίησης των 5.000 ανδρών που πρόκειται να συσταθεί εντός της Γάζας, αφού το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βρετανικού The Guardian, o Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η εξοικείωση του Ισραήλ με την εθνικότητα της πολυεθνικής δύναμης, η οποία έχει συσταθεί για να αποτρέψει ένα κενό ασφαλείας όταν ξεκινήσει το τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης στη Γάζα.

Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να προσφέρει στρατεύματα, αλλά το Ισραήλ έχει καταστήσει γνωστό ότι δεν εγκρίνει τη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στη δύναμη.

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν αυξηθεί λόγω της Συρίας και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρείται από την Ισραηλινή Κυβέρνηση ως πολύ κοντά στην Μουσουλμανική Αδελφότητα, και στην ίδια τη Χαμάς.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τη δύναμη σταθεροποίησης θα ήταν αμφιλεγόμενος, καθώς είναι ένας από τους εγγυητές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός των 20 σημείων του Τραμπ και θεωρείται μία από τις πιο ικανές μουσουλμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η δύναμη πιθανότατα θα εξακολουθεί να καθοδηγείται από την Αίγυπτο

Άλλες χώρες που συνεισφέρουν στη δύναμη σταθεροποίησης, όπως η Ινδονησία και τα Εμιράτα, θα προτιμούσαν να δοθεί στη δύναμη εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ακόμη και αν η ίδια δεν είναι ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.

Αντ’ αυτού, θα συντονιστεί με ένα Στρατιωτικό Κέντρο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, γνωστό ως Πολιτικο-Στρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC), με έδρα την πόλη Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ. Το Κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει έναν μικρό αριθμό Βρετανών, Γάλλων, Ιορδανών και Εμιρατών Συμβούλων, εγκαινιάστηκε την Τρίτη από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς. Το CMCC φαίνεται επίσης να αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού της βοήθειας στη Γάζα, αν και βασικά σημεία διέλευσης της βοήθειας παραμένουν κλειστά.

Η δύναμη θα έχει ως αποστολή τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εξασφάλιση μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, ο σχηματισμός της οποίας εξακολουθεί να αμφισβητείται.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει αποκλείσει την εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, αν και την Παρασκευή οι κύριες παλαιστινιακές παρατάξεις συμφώνησαν ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας.

Σε ένδειξη των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, οι Τούρκοι ειδικοί αντιμετώπισης καταστροφών που στάλθηκαν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό παλαιστινιακών και ισραηλινών σορών εντός της Γάζας, παρέμειναν κοντά στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη, αναμένοντας την ισραηλινή άδεια εισόδου.

Η 81μελής ομάδα της τουρκικής αρχής διαχείρισης καταστροφών AFAD περιμένει να εισέλθει με συσκευές ανίχνευσης ζωής και εκπαιδευμένους σκύλους αναζήτησης.

Ο Ερντογάν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων και απαγορεύσεων πώλησης όπλων, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο σχέδιο Τραμπ.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ρόλος για την παλαιστινιακή υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, την UNRWA, στη Γάζα, επειδή η υπηρεσία είναι «θυγατρική της Χαμάς».

Τα σχόλιά του θα τον θέσουν σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τον ίδιο τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΧ), το οποίο δήλωσε σε συμβουλευτική γνωμοδότηση αυτή την εβδομάδα ότι η UNRWA ήταν ένα αναντικατάστατο μέσο για τη διανομή βοήθειας εντός της Γάζας.

Το ΔΔΧ δεν δέχτηκε ότι το Ισραήλ είχε προσκομίσει αδιάσειστα στοιχεία ότι η UNRWA είχε διεισδύσει ανεπανόρθωτα από τη Χαμάς.

Η κοινή αντίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στην UNRWA παρουσιάζει ένα δίλημμα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, στο σχέδιο των 20 σημείων του, έχει αποδεχτεί έναν ρόλο για τον ΟΗΕ στην κατανομή της βοήθειας στη Γάζα, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να αποκλείσει την UNRWA, την κύρια αρμόδια υπηρεσία βοήθειας. Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει μια επιλογή για το αν θα αντιμετωπίσει ή όχι τον Τραμπ σχετικά με την UNRWA.

Η Νορβηγία, η χώρα που ξεκίνησε την ενέργεια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία οδήγησε στη γνωμοδότηση του ΔΔΧ αυτή την εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι συνέτασσε ένα ψήφισμα που θα ενσωματώνει τα βασικά ευρήματα του ΔΔΧ σχετικά με την ανάγκη το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, να μην περιορίσει την παροχή βοήθειας στη Γάζα.

Σύμφωνα με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ, το οποίο αποδέχτηκε το Ισραήλ, 600 φορτηγά βοήθειας έπρεπε να εισέρχονται στη Γάζα καθημερινά. Αλλά από τη συμφωνία, ο ημερήσιος μέσος όρος είναι 89 φορτηγά την ημέρα κατά μέσο όρο – μόνο το 14% της συμφωνημένης ποσότητας.

Η UNRWA επέκρινε το Ισραήλ, λέγοντας: «Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Δυτική Όχθη, η οποία κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έχει επίσης δει μια απότομη κλιμάκωση της βίας».

«Οι οικογένειες γνωρίζουν μόνο φόβο και αβεβαιότητα. Η αυξανόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης συνεχίζεται αμείωτη, σε κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Το μέλλον της Γάζας και της Δυτικής Όχθης είναι ένα.»

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας OCHA του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, μιλώντας στο BBC, δήλωσε για την πρόσφατη επίσκεψή του στη Γάζα: «Ένιωσα σαν να οδηγούσα μέσα από τα ερείπια της Χιροσίμα, του Στάλινγκραντ ή της Δρέσδης».