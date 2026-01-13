Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Γισραέλ Άινχορν, πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις που συγκλονίζουν την πολιτική σκηνή του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες.

«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης κατά του Άινχορν», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου κατηγορείται για δωροδοκία μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς στην οποία δικάζεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, συνδέεται με διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα Bild, τα οποία υποδήλωναν ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για εκεχειρία ή για συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης του παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ.

Η διαρροή αυτή θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει ότι μόνο η στρατιωτική πίεση και όχι οι διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων.

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Άινχορν και άλλοι συνεργάτες του Νετανιάχου έχουν εντολή να μην επικοινωνούν με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο ίδιος διαμένει σήμερα στη Σερβία, όπου πρόσφατα ανακρίθηκε από Ισραηλινούς αστυνομικούς.

Επιπλέον, η δικαιοσύνη τον θεωρεί ύποπτο για σύνδεση με το Qatargate, υπόθεση κατά την οποία στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου φέρεται να αμείβονταν από τη Ντόχα για να προωθούν τα συμφέροντα του Κατάρ στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς, που χρηματοδοτείτο από το Κατάρ και έχει πολιτική ηγεσία στη Ντόχα.

Το ένταλμα εκδίδεται την επόμενη μέρα της σύλληψης του προσωπάρχη του γραφείου του πρωθυπουργού, Τζάτσι Μπράβερμαν, ο οποίος κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της έρευνας σχετικά με τις διαρροές στη γερμανική εφημερίδα.

Όλες αυτές οι υποθέσεις συνεχίζουν να ταρακουνάνε την πολιτική ζωή του Ισραήλ, δημιουργώντας αβεβαιότητα και ένταση στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

με πληροφορίες από: The Times of Israel