Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν το βράδυ της Παρασκευής εντολή εκκένωσης των νοτίων προαστίων της Βηρυτού ενόψει νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ. Πρόκειται για τις περιοχές, Haret Hreik, Ghobeiri, Laylaki, Hadath, Burj al-Barajneh, Tahwita al-Ghadir και Chiyah.

«Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, με αυξανόμενη ένταση. Οι IDF δεν προτίθενται να σας βλάψουν και, ως εκ τούτου, για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή», ανακοίνωσε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, μέσω Telegram.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي

🔸الحدث

🔸برج البراجنة

🔸تحويطة الغدير

🔸الشياح ⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة. ⭕️جيش الدفاع… pic.twitter.com/dYGhi4kLBe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2026

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει εξαπολύσει δεκάδες επιδρομές στη συγκεκριμένη περιοχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, προειδοποιώντας κάθε φορά τους κατοίκους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.