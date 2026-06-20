Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας για τον τερματισμό των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι «αμυντικές ενέργειες» στην περιοχή θα συνεχιστούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο στρατός «έλαβε επικαιροποιημένες οδηγίες από τα πολιτικά κλιμάκια για κατάπαυση του πυρός».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «δεν πραγματοποιούν επιθετικά πλήγματα», αλλά επιχειρούν «αμυντικά» εντός της εδαφικής λωρίδας του νότιου Λιβάνου που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους – μια περιοχή την οποία το Ισραήλ αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας».