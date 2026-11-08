Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ενημέρωσε τον ηγέτη του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, ότι σκοπεύει να του αναθέσει την εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης της χώρας.

Ο Χέρτζογκ κάλεσε τον Άιζενκοτ στην προεδρική κατοικία, όπου σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 17:00, αναμένεται να του παραδώσει επισήμως την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση του κύκλου διαβουλεύσεων του Ισραηλινού προέδρου με τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις της νέας Κνεσέτ.

67 έδρες υπέρ Άιζενκοτ, 46 υπέρ Νετανιάχου

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, κόμματα που εκπροσωπούν συνολικά 67 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ εισηγήθηκαν στον πρόεδρο να δώσει την εντολή στον Γκάντι Άιζενκοτ.

Αντίθετα, κόμματα που αντιστοιχούν σε 46 έδρες πρότειναν τον απερχόμενο πρωθυπουργό και ηγέτη του Λικούντ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μία παράταξη επτά εδρών δεν εισηγήθηκε κανέναν από τους δύο.

Η εξέλιξη φέρνει τον πρώην αρχηγό του ισραηλινού στρατού ένα βήμα πιο κοντά στην πρωθυπουργία, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη εξασφαλίσει βιώσιμη κυβερνητική πλειοψηφία.

Δύσκολη η εξίσωση για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Παρότι ο Άιζενκοτ συγκέντρωσε τις περισσότερες συστάσεις, το πολιτικό τοπίο παραμένει σύνθετο.

Η δική του τετρακομματική συμμαχία διαθέτει 48 έδρες, ενώ δύο αραβικά κόμματα, τα οποία συγκέντρωσαν συνολικά 19 έδρες, τον στήριξαν στις προεδρικές διαβουλεύσεις. Ωστόσο, ο ίδιος έχει απορρίψει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μαζί τους.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσει άλλες συνεργασίες, είτε με υπερορθόδοξα κόμματα είτε μέσω μιας ευρύτερης συμφωνίας με άλλες παρατάξεις της Κνεσέτ.

28 ημέρες για να βρει πλειοψηφία

Μετά την επίσημη ανάθεση της εντολής, ο Άιζενκοτ θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η προθεσμία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να παραταθεί για ακόμη δύο εβδομάδες.

Εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη, η εντολή μπορεί να περάσει σε άλλον υποψήφιο ή, εφόσον εξαντληθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η χώρα να οδηγηθεί εκ νέου σε εκλογές.

Η απόφαση του Χέρτζογκ αποτελεί σημαντική πολιτική εξέλιξη, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν κατάφερε αυτή τη φορά να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών συστάσεων, με τον Άιζενκοτ να αποκτά πλέον την πρώτη ευκαιρία για τον σχηματισμό της νέας ισραηλινής κυβέρνησης.